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Elazığspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı Beraberliği

Elazığspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı Beraberliği
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Çimentaş Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Elazığspor'dan Yusuf Mert ve Maksut'un yanı sıra, Beyoğlu Yeni Çarşı'dan Bahattin Berke ve Ulaş'tan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftada Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Mustafa Ünver, Gökmen Çambel, Enes Samanlı

Elazığspor: Mücahit Çıra, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek (Alpay dk. 81), Yusuf Mert Tunç (Melih dk. 59), Maksut Taşkıran (Kerem dk. 81), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem, Ali Keten, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay (Mehmet Ablay dk. 70)

Beyoğlu Yeni Çarşı: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Bilal Budak (Muhammed Arda dk. 86), Miraç Yağız Altınçayır (Batuhan dk. 46), Taha Aydınlı, Mutlu Güler (Mustafa dk. 66), Bora Aydınlık (Ulaş dk. 66), Mehmet Soyarslan, Emircan Alturan (Kaan Deniz dk. 46), Bahattin Berke Demircan

Goller: Yusuf Mert (dk. 39), Maksut (dk. 51) (Elazığspor), Bahattin Berke (dk. 68), Ulaş (dk. 90+3) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı Kartlar: Mikail, Ali, Ercan, Yağızcan (Elazığspor), Bahattin Berke, Fatih, Taha, Batuhan (Beyoğlu Yeni Çarşı) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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