Elazığspor, Vanspor Maçı İçin Bilet Fiyatlarını Düşürdü

Elazığspor, Vanspor Maçı İçin Bilet Fiyatlarını Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Vanspor FK maçı için bilet fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Kapalı gişe oynamayı hedefleyen yönetim, yeni fiyatlarla taraftarların stadyuma çekilmesini umuyor.

Elazığspor Kulübü, Vanspor FK maçı için bilet fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. turunda Elazığ'da oynanacak olan Vanspor FK rövanş maçının biletleri önceki gün satışa çıkarılmıştı. Rövanş maçını kapalı gişe oynamayı hedefleyen bordo-beyazlı yönetim bilet fiyatlarında ciddi bir düşüşe imza attı ve yeni fiyatlandırmalarda Şanlıurfa, Sivas, Erzurum ve Bursa'nın plaka numaralarını kullandı. Güncellenen fiyatlarla birlikte, kapalı 63, maraton 58, güney kale arkası 25, kuzey kale arkası bilet fiyatları 16 lira olarak belirlendi.

Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vanspor maçı biletleri Elazığspor Store ve Batı Kitap Kırtasiye şubelerinden satışa sunulduğu maç günü stadyum gişelerinden de bilet temin edilebileceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.