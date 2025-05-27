Elazığspor-Vanspor FK Maçının Disiplin Sevkleri Açıklandı

Elazığspor-Vanspor FK Maçının Disiplin Sevkleri Açıklandı
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Elazığspor ile Vanspor FK arasında yaşanan olaylar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, her iki takım ve bazı oyuncularla ilgili disiplin sevklerini duyurdu. Elazığspor, çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Elazığspor-Vanspor FK rövanş maçının disiplin sevkleri belli oldu.

Yaşanan olaylardan dolayı tatil edilen Elazığspor - Vanspor FK Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Disiplin Kuruluna sevkleri açıkladı.

Hukuk Müşavirliği'nce 27.05.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarına göre Elazığspor; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareketler ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yine Elazığspor'dan antrenör Özkan Güler ile futbolcu Kerem Şenyüz, Vanspor FK'dan ise antrenör Murat Yıldırım ile futbolcu Yusuf Abdioğlu saldırı eylemlerinden dolayı PFDK'ya sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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