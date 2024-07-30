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Elazığspor'un takım otobüsü yeni sezona hazır

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Elazığspor, yeni sezon için takım otobüsünü yeniden dizayn etti. Siyah zemin üzerine takım logosu ve kırmızı yazıyla Çimentaş Elazığspor yazısı yer alıyor.

Elazığspor'un kullandığı takım otobüsü yeni sezon için yeni bir dizayna kavuştu.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Elazığspor'un takım otobüsü yeniden giydirildi. Siyah bir zemin üzerine yapılan yeni giydirmede takım logosu ve kırmızı bir yazıyla Çimentaş Elazığspor yazısı yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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