Elazığspor'un takım otobüsü yeni sezona hazır

Elazığspor'un kullandığı takım otobüsü yeni sezon için yeni bir dizayna kavuştu.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Elazığspor'un takım otobüsü yeniden giydirildi. Siyah bir zemin üzerine yapılan yeni giydirmede takım logosu ve kırmızı bir yazıyla Çimentaş Elazığspor yazısı yer aldı. - ELAZIĞ