Elazığspor'un gol kralı Cengizhan Akgün, penaltı ustalığını konuşturdu

Elazığspor adına gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cengizhan Akgün, bu sezon 4. kez penaltıdan fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, penaltı golleriyle takımına önemli katkılar sağlıyor.

Elazığspor adına gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cengizhan Akgün, bu sezon 4. kez penaltıdan fileleri havalandırdı.

Elazığspor'un tecrübeli yıldızı Cengizhan Akgün penaltı golleriyle takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Bu sezon 4. kez penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengizhan; Turgutluspor, Anadolu Üniversitesi ve Kemerkent Bulvarspor karşısında bulduğu gollerin ardından Sapanca Gençlikspor karşısında da fileleri havalandırarak takımının deplasmandan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

Elazığspor formasıyla en çok gol katkısı sağlayan isim olan Cengizhan, kritik anlarda bulduğu penaltı golleriyle de ayrı bir istatistik yakaladı. Takımın kazandığı 6 puana direkt katkısı olan tecrübeli oyuncu, eski formundan uzak görünse de kritik anlarda bulduğu penaltı golleriyle ustalığını konuşturdu. - ELAZIĞ