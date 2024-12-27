Elazığspor'un Eski Sportif Direktörü Özgür Öztürk Hayatını Kaybetti

Elazığspor eski sportif direktörü Özgür Öztürk hayatını kaybetti.

Elazığspor'da 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında sportif direktörlük yapan Özgür Öztürk (55) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Spor kariyeri sonrası İzmir'de turizm işiyle uğraşan Öztürk, dün gece ortağı olduğu otelde geçirdiği kalp kiri nedeni ile hayatını kaybetti. Elazığspor Kulübü de resmi sayfası aracılığıyla bir taziye mesajı yayımladı. - ELAZIĞ