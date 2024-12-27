Elazığspor'un Eski Sportif Direktörü Özgür Öztürk Hayatını Kaybetti
Elazığspor'un 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında sportif direktörlük yapan Özgür Öztürk, bir kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk, spor kariyerinden sonra İzmir'de turizm sektörüyle ilgileniyordu. Elazığspor Kulübü, resmi sayfasında taziye mesajı yayımladı.
Elazığspor eski sportif direktörü Özgür Öztürk hayatını kaybetti.
Elazığspor'da 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında sportif direktörlük yapan Özgür Öztürk (55) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Spor kariyeri sonrası İzmir'de turizm işiyle uğraşan Öztürk, dün gece ortağı olduğu otelde geçirdiği kalp kiri nedeni ile hayatını kaybetti. Elazığspor Kulübü de resmi sayfası aracılığıyla bir taziye mesajı yayımladı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor