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Elazığspor'un Erbaaspor Maçının Hakemi Abdülselam Koçak

Elazığspor'un Erbaaspor Maçının Hakemi Abdülselam Koçak
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Elazığspor'un Erbaaspor ile oynayacağı maçı, Kars bölgesinden klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek. Maç, 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Erbaa İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Elazığspor'un deplasmanda Erbaaspor ile oynayacağı maçı Kars bölgesinden klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Buna göre Elazığspor'un deplasmanda Erbaaspor ile oynayacağı maçı Kars bölgesi klasman hakemi Abdülselam Koçak yönetecek. 2. Lig'de ilk kez bir maçta düdük çalacak olan hakem Koçak'ın bu maçtaki yardımcılıklarını Bayburt bölgesinden Volkan Kaan Topal ile Samsun bölgesinden Mehmet Şenkaya yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Hatay bölgesinden Erhan Kaya olacak.

Erbaaspor - Elazığspor maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

23 Elazığ FK'nın ise aynı gün saat 14.00'de Doğukent Stadında Anadolu Üniversitesi ile oynayacağı maçı Kırklareli bölgesinden Armağan Çıbık yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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