Elazığspor'un Çayelispor ile Oynayacağı Hazırlık Maçı İptal Oldu
Güncelleme:
Elazığspor'un Nesine 3. Lig ekibi Çayelispor ile oynamayı planladığı hazırlık maçı, iptal edildi. Takım, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken daha önceki maçlarda bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Elazığspor'un, bugün Nesine 3. Lig ekibi Çayelispor'la oynamayı planladığı hazırlık maçı iptal edildi.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Elazığspor'da, Çayelispor ile oynanması planlanan hazırlık maçı iptal oldu.

İlk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer'i 1-0 mağlup eden Bordo-Beyazlılar, 2. hazırlık maçında İran 1. Lig ekibi Gol Gohar ile 2-2 berabere kaldı ve 3. hazırlık maçında Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
