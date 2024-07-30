Elazığspor'un 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıktı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta forma giyecek olan Çimentaş Elazığspor'un İspanyol bir firma tarafından tasarlanan formaları görücüye çıktı. Elazığspor Kulübü tarafından yapılan paylaşıma göre firma Elazığspor için yeni sezonda 3 forma çeşidi tasarladı. Siyah, beyaz ve bordo-beyaz çubuklu olarak tasarlanan formalar kısa sürede büyük beğeni topladı. - ELAZIĞ