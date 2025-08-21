Elazığspor, Transferde Samed Ali Kaya ile Anlaştı

Elazığspor, Transferde Samed Ali Kaya ile Anlaştı
Seza Çimento Elazığspor, uzun süredir gündemde olan Samed Ali Kaya'yı transfer ederek kadrosuna kattı. Geçen sezon Vanspor'da forma giyen Kaya, 1 yıllık sözleşme imzaladı ve toplamda 264 maçta 96 gol atmış bir golcü olarak dikkat çekiyor.

Elazığspor uzun süre ismi gündemde olan Samed Ali Kaya transferinde mutlu sona ulaştı.

Seza Çimento Elazığspor, son olarak Vanspor'da forma giyen Samed Ali Kaya'yı renklerine bağladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı da çıkarılan Samed Ali Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbol kariyerinde tam 264 maçta forma giymiş olan Samed Ali Kaya, toplamda 96 gol atarak önemli bir golcü profili çizdi. Geçen sezon Vanspor ve Adana 01 FK formasıyla 32 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek gol yollarındaki etkinliğini sürdürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
