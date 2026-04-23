Elazığspor Teknik Direktörü Sözeri: 'Takımıma güveniyorum'

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Elazığspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, ""Ben takıma, futbolcularıma güveniyorum. Maç seçme rakip seçme gibi bir lüksümüz yok. Biz buralara tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik" dedi.

Haftasonu 24 Erzincanspor ile evinde karşı karşıya gelecek olan Seza Çimento Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Cumartesi günü oynanacak olan maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Elazığspor'da çalışmaya sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk ile Çağlayan Menderes katılmadı. Antrenman öncesi teknik direktör Erkan Sözeri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haftasonu grubu ikinci veya üçüncü bitirme ihtimallerinin olduğunu belirten Elazığspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Ben takıma, futbolcularıma güveniyorum. Maç seçme rakip seçme gibi bir lüksümüz yok. Biz buralara tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Bu geldiğimiz seviyeyi korumak ve şampiyonluğa ulaşmak hedefimiz. Play-off demiştik onu çok şükür garantiledik. Şehirden çok büyük teveccüh görüyoruz" diye konuştu.

Taraftarların bu maçta dikkatli olması gerektiğini belirten Sözeri, "Herhangi bir olay olursa play-off maçını içeride seyircisiz oynama ihtimalimiz var. Taraftarlarımız maçın zevkini çıkarsınlar sıradan bir maç oynamayacağız. Play-off'un provasını yapsınlar biz de provasını yapalım. Biraz rotasyonla oynayacağız sakat yorgun oyuncularımız var. Çocuklar çok iyi irade gösterdiler gerçekten yoruldular. Bir haftada üç maç gibi zorlu bir fikstürden geçtik. Cumartesi günü taraftarlarımızı bekliyoruz. Çok keyifli bir maç olacak. Çok isteyeceğiz ve inşallah şampiyonluk nasip olur" şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri, Fuat Bavuk ve Çağlayan Menderes'in tedavilerinin devam ettiği söyledi. - ELAZIĞ

