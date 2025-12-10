Haberler

Teknik Direktör Adem Çağlayan: "Kötü günler geride kalacak"

Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, taraftarların destek olmasını istemekle birlikte, takımın performansı ve eksik oyuncular hakkında bilgi verdi. Kötü günlerin geride kalacağına inandığını vurgulayarak, iç saha maçlarında tribünlerin dolmasını beklediklerini dile getirdi.

Taraftarların biraz kırgın olduğuna dikkat çeken Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "Elazığspor şartlar ne olursa olsun bu durumda olmamalı. Biz biraz destek istemek zorundayız çünkü onlar bizim itici gücümüz. İyi günde kötü günde yanımızda olmalarını istiyoruz. Kötü günler geride kalacak. İnşallah tribünlerin full dolduğu maçları oynayacağız" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 16. Haftası'nda evinde İnegölspor'u konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Elazığspor'da bu maç öncesi Mikail ve Efe'nin eksiklikleri bulunuyor. Teknik Direktör Adem Çağlayan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularına değerlendirmelerde bulundu.

Maçı 60 dakika oynayabildiklerini söyleyen Teknik Direktör Adem Çağlayan, "Yoğun bir yağmur vardı, belki kameralara çok yansımadı ama içerde felaket bir durum vardı. Oyuncularımız iyi bir reaksiyon gösterdi. Perşembe tek antrenman yaptık. Cuma günü otelde çalışmak zorunda kaldık. Söyleneni hemen almaya çalışıyorlar. Oyuncularımız da durumdan rahatsız. Bir an önce durumun düzelmesini istiyorlar. Eksik oynamamıza rağmen iki gol daha bulabildik. Bu takımın gol atmayla ilgili bir sıkıntısının olmadığının göstergesi. Daha sık savunma yapmamız lazım. Rakiplerimiz yarı sahamıza çok kolay geliyorlar. Onun üstüne biraz yoğunlaşacağız. İnşallah galip gelip play-off hattına kendimizi atmamız lazım. Diğer hedefi kendimizi play-offa attıktan sonra belirleyeceğiz. Efe ve Mikail bu hafta aramızda olmayacak. Elimizde olan oyuncularla bu süreci geçirmemiz lazım. Mikail'in yerine oynayacak oyuncumuz da elimizden geleni yapacağız. İnşallah kayıpsız geçeceğiz" diye konuştu.

Taraftarların biraz kırgın olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "Elazığspor şartlar ne olursa olsun bu durumda olmamalı. Biz biraz destek istemek zorundayız çünkü onlar bizim itici gücümüz. İyi günde kötü günde yanımızda olmalarını istiyoruz. Kötü günler geride kalacak. İnşallah tribünlerin full dolduğu maçları oynayacağız. Maddi manevi içeride dışarıda onların desteklerini görmek istiyoruz. Onlar için değerli bir oyuncu, tabiki bu süreçte bütün takımlar yıprandı ve zarar gördü. Bu sene böyle geçecek. Onların da alternatifleri vardır o bölgede iki oyuncuları vardı. Rakibimizden bir oyuncunun olmaması bizim için bir artıdır. İç sahadaki başarısızlığı oyuncularımızla konuştuk. Bazı talihsizlikler yaşanmış. Seyirci baskısından bu sonuçların alınmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
