Elazığspor, Teknik Direktör ve Kaptanlarla Sözleşme Uzattı

Elazığspor, Teknik Direktör ve Kaptanlarla Sözleşme Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'de yeni sezon için şampiyonluk hedefleyen Elazığspor, Teknik Direktör Fırat Gül ve kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun'un sözleşmelerini uzattı.

Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fırat Gül, takım kaptanları Beykan Şimşek ve Ercan Coşkun ile yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı mevcut teknik direktörü Fırat Gül ve takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun'un sözleşmelerini uzattı. Teknik Direktör Fırat Gül'ü "Yarım Kalan Hikaye: Bu Şehre Bir Sözümüz Var" notuyla paylaşan Elazığspor, kaptanlar Beykan Şimşek ve Ercan Coşkun'u ise "Yine, yeni, yeniden" sözleriyle kamuoyuna duyurdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor

Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.