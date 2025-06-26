Elazığspor, Teknik Direktör ve Kaptanlarla Sözleşme Uzattı

Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fırat Gül, takım kaptanları Beykan Şimşek ve Ercan Coşkun ile yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor, daha önce anlaşmaya vardığı mevcut teknik direktörü Fırat Gül ve takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun'un sözleşmelerini uzattı. Teknik Direktör Fırat Gül'ü "Yarım Kalan Hikaye: Bu Şehre Bir Sözümüz Var" notuyla paylaşan Elazığspor, kaptanlar Beykan Şimşek ve Ercan Coşkun'u ise "Yine, yeni, yeniden" sözleriyle kamuoyuna duyurdu. - ELAZIĞ