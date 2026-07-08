Elazığspor, Veli Çetin'i açıkladı

Elazığspor, Aliağa FK'dan tecrübeli stoper Veli Çetin ile sözleşme imzaladı.

Nesine 2. Lig ekibi Elazığspor, dış transfer çalışmaları kapsamında son olarak Aliağa FK'da forma giyen tecrübeli stoper Veli Çetin'i kadrosuna kattı. Elazığspor Kulübü'nden transfere ilişkin olarak yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Veli Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı