TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Muğlaspor: 0
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftasında Elazığspor, evinde Muğlaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü Fuat tarafından 58. dakikada kaydedildi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz, Erdem Tanış, Giray Kara
Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Ömer dk. 65), Hakan Yavuz (Maksut dk.88), Enes Soy (Ali dk. 46), Haluk Mustafa Tan, Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Sertaç dk. 75), Fuat Bavuk
Muğlaspor: İsmet Yumakoğulları, Umut Mert Toy (Serhat Enes dk. 66), Fatih Somuncu (Okan dk. 71), Cemal Kızılateş (Abdullah dk. 46), Yasin Abdioğlu, Mustafa Erkasap, Yalçın Eycan Kaya, Emre Şimşek (Çağrı dk. 66), Semih Karadeniz, Abdurahman Canlı, Sedat Şahintürk (Muhammet Enes dk. 66)
Gol: Fuat (dk. 58) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Enes, Haluk Mustafa, Süleyman (Elazığspor), Umut Mert, Serhat Enes, Abdurahman, Fatih (Muğlaspor) - ELAZIĞ