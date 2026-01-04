Hazırlık maçı: Elazığspor: 3 Kırklarelispor: 2
Elazığspor, Antalya'daki kamp programı çerçevesinde Kırklarelispor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Elazığspor'un gollerini Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran kaydetti.
Nesine 2. Lig'de ikinci sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Elazığspor, kamp programı kapsamında Kırklarelispor ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.
Arcadia Football Center'da oynanan mücadelede maçın büyük bölümü Elazığspor adına 3-0 önde geçerken, ikinci yarının son bölümlerinde rakibin bulduğu gollerle karşılaşma 3-2 tamamlandı. Elazığspor'un golleri Kerem Şenyüz, Samet Ali Kaya ve Maksut Taşkıran'dan geldi.
Seza Çimento Elazığspor, Antalya kampındaki hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek. - ELAZIĞ