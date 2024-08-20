Elazığspor, Kerim Frei ile sözleşme imzaladı
Elazığspor, Manisa FK'dan renklerine bağladığı Kerim Frei ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi anlaştığı futbolcularla resmi sözleşmeler imzalamaya devam eden Elazığspor, Kerim Frei için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Kerim 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ayrıca Amasyaspor FK'dan transfer edilen kaleci Mücahit Çıra da 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Elazığspor, Manisa FK'dan renklerine bağladığı Kerim Frei ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi anlaştığı futbolcularla resmi sözleşmeler imzalamaya devam eden Elazığspor, Kerim Frei için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen ve başkan Feti Ahmet Yılmaz'ın da yer aldığı törende Kerim 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Öte yandan bordo-beyazlıların Amasyaspor FK'dan transferi kaleci Mücahit Çıra da 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ