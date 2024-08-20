Elazığspor, Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Elazığspor, Manisa FK'dan renklerine bağladığı Kerim Frei ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi anlaştığı futbolcularla resmi sözleşmeler imzalamaya devam eden Elazığspor, Kerim Frei için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen ve başkan Feti Ahmet Yılmaz'ın da yer aldığı törende Kerim 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Öte yandan bordo-beyazlıların Amasyaspor FK'dan transferi kaleci Mücahit Çıra da 2 yıllık sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ