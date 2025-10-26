Elazığspor, Kastamonuspor'a Yenildi
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde GMG Kastamonuspor'a 2-1 mağlup oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta, Elazığspor'un golünü Fuat (dk. 53) atarken, Kastamonuspor'un golleri Mertan Caner (dk. 71) ve İbrahim Halil (dk. 73) ile geldi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde GMG Kastamonuspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Berkan Çetin, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Erkan Eyibil (Maksut dk. 60), Hakan Yavuz (Samed Ali dk. 74), Beykan Şimşek, Enes Soy (Halil İbrahim dk. 60), Alperen Aydın (Efe dk. 84), Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş (Süleyman dk. 84), Fuat Bavuk
Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, İbrahim Halil Talay (Erdem dk. 85), Kadir Ari (Umut dk. 61), Batuhan Günaldı (Mertan dk. 61), Emir Açıkgöz, Ali Altınöz, Kazım Kahya (Erdem dk. 61), Mustafa Arda Kartal, Yasin Başaytaç (İsmail dk. 70), Gürkan Başkan
Goller: Fuat (dk. 53) (Elazığspor), Mertan Caner (dk. 71), İbrahim Halil (dk. 73) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Erkan (Elazığspor), Emir, Ali, Gürkan, Yavuz (Kastamonuspor) - ELAZIĞ