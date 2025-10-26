Haberler

Elazığspor, Kastamonuspor'a Yenildi

Elazığspor, Kastamonuspor'a Yenildi
Güncelleme:
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında Seza Çimento Elazığspor, evinde GMG Kastamonuspor'a 2-1 mağlup oldu. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta, Elazığspor'un golünü Fuat (dk. 53) atarken, Kastamonuspor'un golleri Mertan Caner (dk. 71) ve İbrahim Halil (dk. 73) ile geldi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Berkan Çetin, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Erkan Eyibil (Maksut dk. 60), Hakan Yavuz (Samed Ali dk. 74), Beykan Şimşek, Enes Soy (Halil İbrahim dk. 60), Alperen Aydın (Efe dk. 84), Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş (Süleyman dk. 84), Fuat Bavuk

Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, İbrahim Halil Talay (Erdem dk. 85), Kadir Ari (Umut dk. 61), Batuhan Günaldı (Mertan dk. 61), Emir Açıkgöz, Ali Altınöz, Kazım Kahya (Erdem dk. 61), Mustafa Arda Kartal, Yasin Başaytaç (İsmail dk. 70), Gürkan Başkan

Goller: Fuat (dk. 53) (Elazığspor), Mertan Caner (dk. 71), İbrahim Halil (dk. 73) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Erkan (Elazığspor), Emir, Ali, Gürkan, Yavuz (Kastamonuspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
