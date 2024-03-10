Elazığspor, Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti. Maçta Elazığspor'dan Çağrı, Beykan ve Mesut gol atarken, Karşıyaka'dan Hakan ve Sefa gol kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Ali Etlikci, Adem Mazlum
Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Hasan Ekici (Burhan dk. 57), Çağrı Yağız Yasak, Berşan Yavuzay, Metin Peker, Fatih Kıran (Mesut dk. 71), Yağızcan Erdem, Mikail Koçak, Beykan Şimşek (Mehmet Eksik dk. 90), Bahattin Köse (Murat dk. 90)
Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Erdem Gökçe (Bilal dk. 64), Ferdi Burgaz, Erdinç Çepoğlu (Ömer Alper dk. 90), Alpay Koldaş, Fatih Taşdelen, Enes Nalbantoğlu (Dursun Batuhan dk. 90), Hakan Erçelik (Mustafa dk. 84), Sefa Küpeli, İsmail Güner, Barış Sağır (Arda dk. 90)
Goller: Çağrı (dk. 30), Beykan (dk. 76), Mesut (dk. 79) (Elazığspor), Hakan (dk. 9), Sefa (dk. 24) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Metin, Çağrı, Berşan (Elazığspor), Erdem, Sefa, Barış (Karşıyaka) - ELAZIĞ