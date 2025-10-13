Haberler

Elazığspor, Karaman FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Elazığspor, Karaman FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 8. haftada Karaman FK'yi 2-0'la geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maç sonrası takım, taraftarlarına teşekkür ederek büyük bir sevinç paylaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında Karaman FK'yı konuk eden ve rakibini 2-0 yenen Elazığspor'da maç sonu büyük coşku vardı. Müsabakanın ardından 'Nerede Kalmıştık' paylaşımı ile sevinç görseli paylaşan bordo-beyazlı ekip, taraftarlarına da teşekkür etti.

Elazığ temsilcisi, Fırat Gül'ün ardından göreve gelen Mustafa Sarıgül yönetiminde 2'de 2 yapma başarısı gösterdi. Son iki maçta rakip filleri 5 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise hiç gol görmedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
