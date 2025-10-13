Elazığspor, Karaman FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaman FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında Karaman FK'yı konuk eden ve rakibini 2-0 yenen Elazığspor'da maç sonu büyük coşku vardı. Müsabakanın ardından 'Nerede Kalmıştık' paylaşımı ile sevinç görseli paylaşan bordo-beyazlı ekip, taraftarlarına da teşekkür etti.

Elazığ temsilcisi, Fırat Gül'ün ardından göreve gelen Mustafa Sarıgül yönetiminde 2'de 2 yapma başarısı gösterdi. Son iki maçta rakip filleri 5 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise hiç gol görmedi. - ELAZIĞ