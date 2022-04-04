Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu

Elazığspor'un tecrübeli takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan, sol elindeki kırık nedeniyle İstanbul'da bıçak altına yattı.

İSTANBUL (İHA) - Elazığspor'un tecrübeli takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan, sol elindeki kırık nedeniyle İstanbul'da bıçak altına yattı.

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Yiğitcan Erdoğan, başarılı bir operasyon geçirdi. Elazığspor sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun büyük kaptan' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Takım kaptanımız Yiğitcan Erdoğan, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirerek sol elinden ameliyat oldu. Takım kaptanımız Yiğitcan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Yiğitcan'ın, TFF 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında oynanacak olan Batman Petrolspor maçında sahada olacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor, İstanbul, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title