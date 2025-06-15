Elazığspor, Kaptan Beykan Şimşek ile 2 Yıl Sözleşme Uzattı

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Elazığspor, taraftarın sevdiği kaptanı Beykan Şimşek ile 2 yıl daha sözleşme imzaladı. Bu sezon 30 maçta 6 gol ve 18 asistle dikkat çeken futbolcu takımda kalıyor.

Elazığspor iç transferde kaptan Beykan Şimşek'le 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Elazığspor'da taraftarın sevgilisi olan kaptan Beykan Şimşek yuvada kalıyor. yıldız futbolcu, takımda kaldı. Sezon sonu sözleşmesi sona eren başarılı futbolcu, bordo-beyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonunda Kocaelispor'dan transfer edilen Beykan Şimşek, bu sezon Elazığspor formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol, 18 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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