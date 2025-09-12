Elazığspor, Furkan Köse'yi Transfer Etti

Elazığspor, transferin son gününde Iğdır FK'dan kaleci Furkan Köse'yi renklerine bağladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Seza Çimento Elazığspor, transfer döneminin son gününde Iğdır FK'dan Furkan Köse'yi renklerine bağladı. Tecrübeli kaleciyle uzun süredir görüşme halinde olan bordo-beyazlılar, transferde mutlu sona ulaştı.

1993 Samsun doğumlu olan Furkan, Samsunspor altyapısında başlayan kariyerinde Sakaryaspor ve son olarak Iğdır FK formaları giydi. - ELAZIĞ