Haberler

Elazığspor, Furkan Köse'yi Transfer Etti

Elazığspor, Furkan Köse'yi Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seza Çimento Elazığspor, transfer döneminin son gününde Iğdır FK'dan kaleci Furkan Köse'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli kaleci, Samsunspor altyapısında yetişti.

Elazığspor, transferin son gününde Iğdır FK'dan kaleci Furkan Köse'yi renklerine bağladı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Seza Çimento Elazığspor, transfer döneminin son gününde Iğdır FK'dan Furkan Köse'yi renklerine bağladı. Tecrübeli kaleciyle uzun süredir görüşme halinde olan bordo-beyazlılar, transferde mutlu sona ulaştı.

1993 Samsun doğumlu olan Furkan, Samsunspor altyapısında başlayan kariyerinde Sakaryaspor ve son olarak Iğdır FK formaları giydi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.