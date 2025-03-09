Elazığspor, Erbaaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Erbaaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Çimentaş Elazığspor, konuk ettiği Erbaaspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Sinan Özcan, Metin Yalçın, Çağrıcan Pazarcıklı
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Kerim Frei (Mikail dk. 80), Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Fuat dk. 67), Yağızcan Erdem, Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez, Berşan Yavuzay
Erbaaspor: Oğuzhan Dertli, Ozan İsmail Koç, Oğuzhan Aynaoğlu, Berk Akgönül, Gökhan Payal, Enes Şanlı (Onurcan dk. 69), Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Mahmut Sarıhasan, Oğulcan Enes Demiroğlu, Oktay Balcı
Goller: Halil İbrahim (dk. 21), Maksut (dk. 73), Fuat (dk. 88) (Elazığspor), Oğuzhan (dk. 55 pen.) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Ozan İsmail, Cemal (Erbaaspor) - ELAZIĞ