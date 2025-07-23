Elazığspor, Dış Transferde İki Oyuncu ile Anlaşma Sağladı

Elazığspor, Dış Transferde İki Oyuncu ile Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Sarıyer'den Hakan Yavuz ve Bodrum FK'dan Süleyman Özdamar ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri imza törenlerinde yer aldı.

Elazığspor dış transferde anlaşma sağladığı Sarıyer'den ön libero Hakan Yavuz ve Bodrum FK'dan stoper Süleyman Özdamar ile sözleşme imzaladı.

Dış transferde takviyelerine devam eden Seza Çimento Elazığspor, Sarıyer'den ön libero Hakan Yavuz ile 2, Bodrum FK'dan stoper Süleyman Özdamar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferlere ilişkin yapılan açıklamada hayırlı olması temennisinde bulunuldu. İmza törenlerinde Başkan Ahmet Feti Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.