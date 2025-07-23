Elazığspor, Dış Transferde İki Oyuncu ile Anlaşma Sağladı
Elazığspor, Sarıyer'den Hakan Yavuz ve Bodrum FK'dan Süleyman Özdamar ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri imza törenlerinde yer aldı.
Elazığspor dış transferde anlaşma sağladığı Sarıyer'den ön libero Hakan Yavuz ve Bodrum FK'dan stoper Süleyman Özdamar ile sözleşme imzaladı.
Dış transferde takviyelerine devam eden Seza Çimento Elazığspor, Sarıyer'den ön libero Hakan Yavuz ile 2, Bodrum FK'dan stoper Süleyman Özdamar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferlere ilişkin yapılan açıklamada hayırlı olması temennisinde bulunuldu. İmza törenlerinde Başkan Ahmet Feti Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor