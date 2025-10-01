Elazığspor'da Yeni Dönem: Mustafa Sarıgül İmza Attı

Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan Teknik Direktör Mustafa Sarıgül için imza töreni düzenlendi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Seza Çimento Elazığspor anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Mustafa Sarıgül için imza töreni düzenledi. Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde ilk olarak konuşan Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, "Fırat hocamıza teşekkür ediyoruz emekleri için, bazen yol ayrılıkları da olabiliyor. Biz Mustafa Sarıgül hocamızla devam etme kararı aldık. Yolumuza birlikte devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Allah inşallah şampiyonluğu bize nasip eder"

Elazığspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Sarıgül ise böylesine bir camiada görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Daha öncede görüştük nasip olmadı ama inşallah güzel bir serüvenle başlangıç yaparız diye düşünüyoruz. Sağ olsun başkanımın çok güzel övgüleri oldu. Kendimden bahsedeyim; skor odaklı, coşkuyu ortaya koyan bir ekiple yol almaya çalışıyoruz. Daha önce bunu hep başardık. Bu camiaya inşallah bunu yaşatmak nasip olur. Allah inşallah şampiyonluğu bize nasip eder. Hep beraber inşallah başaracağız. Derdimiz sadece şampiyonluk değil, gelecek. Burası Süper Lig yaşamış bir camia" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Teknik Direktör Sarıgül, kendisini sezon sonuna kadar Elazığspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ