Elazığspor'da Turgutluspor maçı öncesi önemli eksikler

Elazığspor'da, TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında Turgutluspor'la oynanacak olan maç öncesi önemli eksikler var.

TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında Elazığspor, Turgutluspor'u konuk edecek. Son 3 maçında 3'te 3 yapan ve 11 maçlık yenilmezlik serisiyle bu maça çıkacak olan bordo-beyazlı ekipte bu maç öncesi eksik futbolcuların fazlalığı can sıkıyor. Bordo-beyazlılarda Hasan Ekici kart cezalısı. Mikail Koçak, Metin Peker, Burak Yamaç ve Hakan Canbazoğlu ise sakat. Teknik direktör Bülent Yenihayat'ın zorlu Turgutluspor maçında sahaya süreceği onbir ise merakla bekleniyor.

4 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Hatem Yarar yönetecek. - ELAZIĞ