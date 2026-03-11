Elazığspor'un yıldızı Fuat Bavuk'un Muğlaspor maçında burnu kırıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. Haftası'nda kritik maçta Muğlaspor'u 1-0 yenen Elazığspor'da Fuat Bavuk'un burnu kırıldı. Muğlaspor maçında galibiyeti getiren golü atan ve Beyaz grupta da 19 golle zirvede yer alan Fuat, burnundaki kırığa rağmen maçı tamamladı. KBB hekimi tarafından muayene edilecek olan golcü oyuncunun sahalarda uzak kalıp kalmayacağı doktor raporuna göre netleşecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı