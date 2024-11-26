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Elazığspor'da Bucaspor Maçı Öncesi Savunma Krizi

Elazığspor'da Bucaspor Maçı Öncesi Savunma Krizi
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Elazığspor, Bucaspor 1928 ile oynayacağı kritik maç öncesinde savunma hattında önemli eksiklikler yaşıyor. Ercan Coşkun'un cezası, Berşan Yavuzay'ın sakatlığı ve Burhan Arman'ın sezonu kapatması takımın durumunu zorlaştırıyor.

Elazığspor'da kritik Bucaspor 1928 maçı öncesi savunma hattında eksik futbolcuların fazlalığı can sıkıyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftası'nda cumartesi günü evinde Bucaspor 1928 ile kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor'da savunma hattında önemli eksikler bulunuyor. Serik FK maçında gördüğü kartla sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Ercan Coşkun, sakatlanan ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen sağ bek Berşan Yavuzay ile sezonu kapatan sol bek Burhan Arman maçta forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlılar'ın Bucaspor 1928 karşısındaki savunma tertibi büyük merak konusu oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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