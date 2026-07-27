Elazığspor'da 2. etap kampı Afyon'da başlıyor

Elazığspor'da 2026-2027 sezonu öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Afyon'da başlanıyor.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, 2026-2027 sezonu öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Afyon'da başlıyor. Yaklaşık 10 gün sürecek Afyon kampında kadro uyumunu ve maç ritmini artırmayı hedefleyen Elazığspor, bu süreçte 5 hazırlık müsabakası yapacak.

Elazığspor'un Afyonkarahisar kampı kadrosunda; Furkan Köse, Feyyaz Belen, Emir Alagöz, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Çağlayan Menderes, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Onur Eriş, Hakan Yavuz, Ali Altınöz, Muhammet Demirci, Alperen Pak, İsmail Esat Buğa, Enes Soy, Mert Örnek, Sertaç Çam, Barış Ekincier, Kemal Rüzgar, Yusuf Ayaz, Habib Zeybek, Berat Sağlam, Bünyamin Güler, Yiğit Karakaş, Serhat Genç ve Özkan Bal yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı