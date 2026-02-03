Burak Altıparmak Elazığspor'da

Elazığspor, Sakaryaspor'dan Burak Altıparmak'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'dan Burak Altıparmak ile sözleşme imzaladı. Burak, Wolsburg II altyapısında kariyerine başladı. Türkiye'ye Ankaraspor formasıyla giriş yapan Burak Altıparmak; Bugsaşspor, Osmanlıspor, Denizlispor, Buraspor, Manisa FK, Iğdır FK ve son olarak Sakaryaspor formaları giydi.

Elazığspor Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Burak Altıparmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz. Burak, takımımızda 36 numaralı forma giyecek" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ