Elazığspor, Bucaspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 14. haftasında Elazığspor, evinde Bucaspor 1928'e 1-0'lık skorla yenildi. Maçta Bucaspor'un golünü Berke attı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Onur Can Dolğun, Akın Karabacak, Ömer Faruk Sağır
Elazığspor: Muammer Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz, Enes Soy, Mehmet Yılmaz (Efe dk. 85), Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Fuat Bavuk
Bucaspor 1928: Berkin Özgür, Mecit Sercan Deniz (Ahmet Yusuf dk. 88), Osman Işıklı, Berke Örer (Taha Özkan dk. 88), Murat Komili (Naili Çağlayan dk. 46 (Burak dk. 78), Doğan Çamlı, Emir Bilgin, Yağız Mete Daş (Arda dk. 46), Dorukhan Dülger, Oğuz Taylan Caner, Buğra Çiçek
Gol: Berke (dk. 62) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Erkan (Elazığspor), Doğukan (Bucaspor 1928) - ELAZIĞ