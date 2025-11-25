Haberler

Elazığspor, Beykoz Anadolu ile Deplasmanda Karşılaşacak

Elazığspor, Beykoz Anadolu ile Deplasmanda Karşılaşacak
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Elazığspor, deplasmanda Beykoz Anadoluspor ile karşılaşmak üzere İstanbul'a 20 futbolcu ile gitti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında deplasmanda Beykoz Anadolu ile karşılaşacak olan Elazığspor, 20 futbolcuyla İstanbul'a gitti.

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Beykoz Anadoluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, kadroya Muammer Zülfikar Yıldırım, Efe Tatlı, Yusuf Ayaz, Bünyamin Güler, Mehmet Yılmaz, Hakan Yavuz, Haluk Mustafa Tan, Erkan Eyibil, Ercan Coşkun, Maksut Taşkıran, Süleyman Özdamar, Halil İbrahim Sönmez, Yasin Arda Midiliç, Enes Soy, Muhammet Ömer Çakı, Samed Ali Kaya, Mikail Koçak, Serhat Genç, Kerem Şenyüz ve Fuat Bavuk'u aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
