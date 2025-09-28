Haberler

Elazığspor, Batman Petrolspor'a 2-1 Yenildi

Elazığspor, Batman Petrolspor'a 2-1 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Elazığspor, kendi sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta goller Hakan (Elazığspor) ile İlyas Kubilay ve Mert (Batman Petrolspor) tarafından atıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Elazığspor, evinde Batman Petrolspor'a 2-1 yenildi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbak, Ufuk Tatlıcan

Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz (Maksut dk. 81), Beykan Şimşek, Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Enes dk. 41), Mikail Koçak (Alperen dk. 65), Fuat Bavuk (Samed Ali dk. 81)

Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Emirhan Aydoğan, Atabey Çiçek (Okan dk. 75), Onur Eriş, İlyas Kubilay Yavuz (İshak dk. 86), Mert Örnek (Bünyamin dk. 90), Alaettin Batuhan Tur, Mert Çapar (Cem dk. 86)

Goller: Hakan (dk. 68) (Elazığspor), İlyas Kubilay (dk. 34), Mert (dk. 58) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Alpay (Elazığspor), Onur (Batman Petrolspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.