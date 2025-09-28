Elazığspor, Batman Petrolspor'a 2-1 Yenildi
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Elazığspor, kendi sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta goller Hakan (Elazığspor) ile İlyas Kubilay ve Mert (Batman Petrolspor) tarafından atıldı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında Elazığspor, evinde Batman Petrolspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbak, Ufuk Tatlıcan
Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun, Erkan Eyibil, Hakan Yavuz (Maksut dk. 81), Beykan Şimşek, Mehmet Yılmaz, Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Enes dk. 41), Mikail Koçak (Alperen dk. 65), Fuat Bavuk (Samed Ali dk. 81)
Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Emirhan Aydoğan, Atabey Çiçek (Okan dk. 75), Onur Eriş, İlyas Kubilay Yavuz (İshak dk. 86), Mert Örnek (Bünyamin dk. 90), Alaettin Batuhan Tur, Mert Çapar (Cem dk. 86)
Goller: Hakan (dk. 68) (Elazığspor), İlyas Kubilay (dk. 34), Mert (dk. 58) (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Alpay (Elazığspor), Onur (Batman Petrolspor) - ELAZIĞ