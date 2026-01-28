Haberler

Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi

Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi
Güncelleme:
TFF 2. Lig 24. hafta mücadelelerinde pazar günü Altınordu'yu konuk edecek olan Elazığspor, antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan yenileme çalışmalarıyla takım, maç için hazırlanıyor.

Elazığspor'da, Altınordu maçı hazırlıklarına ara verilmeden başlandı.

TFF 2. Lig 24. hafta mücadelesinde pazar günü Altınordu'yu konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda yenileme çalışıldı. - ELAZIĞ

500

