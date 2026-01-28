Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi
TFF 2. Lig 24. hafta mücadelelerinde pazar günü Altınordu'yu konuk edecek olan Elazığspor, antrenmanlara ara vermeden devam ediyor. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan yenileme çalışmalarıyla takım, maç için hazırlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor