Elazığspor'da hazırlıklara ara verilmedi

Elazığspor'da, Altınordu maçı hazırlıklarına ara verilmeden başlandı.

TFF 2. Lig 24. hafta mücadelesinde pazar günü Altınordu'yu konuk edecek olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları ara vermeden başladı. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda yenileme çalışıldı. - ELAZIĞ