Elazığspor Adana 01 FK maç biletleri satışta

Seza Çimento Elazığspor Kulübü, Adana 01 FK maçı biletlerini satışa sundu.

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur rövanş maçında Elazığspor, Adana 01 FK'yı konuk edecek. İlk maçı 4-2 kazanan ve rövanş öncesi avantaj sağlayan bordo--beyazlılar online olarak maç biletlerini satışa sunarken, kağıt biletler saat 15.00'te satışa çıkarılacak. Maç bilet fiyatları VIP B/C: 2 bin 500 TL, kapalı: 500 TL, maraton: 300 TL, kale arkası: 150 TL, misafir: 150 TL olarak belirlendi. - ELAZIĞ

