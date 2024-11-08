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Elazığspor'a Kötü Tezahürat Nedeniyle Ceza Geldi

Elazığspor'a Kötü Tezahürat Nedeniyle Ceza Geldi
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Ankara Demirspor ile oynanan maçta taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle Elazığspor, PFDK tarafından 24 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden dolayı PFDK'ya sevk edilen Elazığspor'un cezası belli oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında oynanan Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Elazığspor'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 7 Kasım 2024 tarih ve 20 sayılı toplantısında almış olduğu karar şu şekilde:

"Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün, 3 Kasım 2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Ankara Demirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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