Elazığspor'a İş Adamından 100 Bin Liralık Destek

Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Elazığspor'a, bir iş adamından 100 bin liralık destek geldi.

TFF 2. Lige yükselen Çimentaş Elazığspor'a maddi destekler devam ediyor. Bu çerçevede iş adamı Selim Arda Koyuncu tarafından Elazığspor'a destek geldi. Takıma 100 bin lira destek veren iş adamı Elazığspor'a 2. Ligde başarılar diledi. - ELAZIĞ