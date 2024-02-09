Üye Girişi
Haberler

Elazığspor'a çirkin tezahürat cezası

Güncelleme:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor'a Turgutluspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle 8 bin lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor'a Turgutluspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle 8 bin lira para cezası verdi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında oynanan ve Elazığspor'un 2-1 kazandığı Turgutluspor maçında çirkin ve kötü tezahürat eylemi nedeniyle bordo-beyazlı ekip PFDK'ya sevk edilmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Elazığspor'a aynı eylemin sezon içinde 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle 8 bin lira para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 8 Şubat 2024 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"3Gen Holding Elazığspor Kulübünün, 4 Şubat 2024 tarihinde oynanan 3gen Holding Elazığspor-Turgutluspor TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Turgutluspor Elazığspor Ceza Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma! Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı? Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi? MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title