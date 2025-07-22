Elazığlı Sporculardan Wushu Kung Fu Şampiyonasında Büyük Başarı

Elazığlı Sporculardan Wushu Kung Fu Şampiyonasında Büyük Başarı
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Malatya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonasında Elazığlı sporcular toplamda 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 17 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile şampiyonayı tamamlayan sporcular, kendilerini ve şehirlerini gururlandırdı.

Malatya'da 19-20 Temmuz arasında düzenlenen Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonasında Elazığlı sporcular göz dolduran performanslarıyla büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan sporcular, farklı sıklet ve yaş kategorilerinde mücadele ederek toplamda 22 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Elazığ kafilesi 17 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile şampiyonayı başarıyla tamamlayarak hem kulüplerini hem de şehri gururlandırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Bölge Şampiyonasında dereceye girerek şehrimizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve onları büyük bir özveriyle çalıştıran antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve disiplini bizlere umut veriyor. Sporun birleştirici gücüyle yetişen bu değerli sporcuların hem ahlaki hem de sportif anlamda örnek bireyler olması için tüm desteğimiz sürecektir. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza bundan sonraki ulusal ve uluslararası şampiyonalarda da başarılar diliyorum" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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