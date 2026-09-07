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Elazığ'dan Wushu Kung Fu'da Büyük Başarı: 4 Şampiyonluk

Elazığ'dan Wushu Kung Fu'da Büyük Başarı: 4 Şampiyonluk
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Malatya'da düzenlenen İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden dört sporcu, kendi kategorilerinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç yönetiminde müsabakalara katılan sporcular, dört ayrı kategoride şampiyonluk kazanırken, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığlı 4 sporcu kendi kategorilerinde şampiyon oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, farklı illerden çok sayıda sporcunun katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Elazığ'ı dört sporcu ve Milli Takımlar Antrenörü Fethi Oruç temsil etti. Müsabakalarda başarılı bir performans ortaya koyan Elazığlı sporcular, mücadele ettikleri kategorilerde dört birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Elazığlı sporcuların elde ettiği dört birincilik, kentte wushu kung fu branşına yönelik çalışmaların ve sporcuların azimli hazırlıklarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Alınan dereceler, Elazığ'ın farklı spor branşlarında ulusal düzeyde elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ'ımızı Malatya'da düzenlenen 30 Ağustos İller Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda başarıyla temsil ederek dört ayrı kategoride şampiyonluk elde eden sporcularımızı ve Milli Takımlar Antrenörümüz Fethi Oruç'u tebrik ediyoruz. Sporcularımızın elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri gururlandırmıştır. Gençlerimizin ve sporcularımızın gelişimine katkı sunmak, onları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha büyük başarılara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şampiyon olan sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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