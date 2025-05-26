Elazığlı Sporcular, WAKO Kickboks Dünya Kupası'ndan Derecelerle Döndü

Elazığlı Sporcular, WAKO Kickboks Dünya Kupası'ndan Derecelerle Döndü
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Kickboks Dünya Kupası'nda Elazığlı sporcular önemli başarılar elde ederek, uluslararası arenada ülkeyi ve Elazığ'ı temsil etti.

Türkiye Açık WAKO Kickboks Dünya Kupası'nda Elazığlı sporcular dereceler ile döndü.

Antalya'da 42 ülkeden 3 bin 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık WAKO Kickboks Dünya Kupası, Türk sporcuların üstün performanslarına sahne oldu. Uluslararası arenada ülkeyi ve Elazığ'ı temsil eden sporcular, turnuvadan önemli derecelerle döndü. Sporcularda Musa Kaya, genç erkek 60 kilo Full Contact Dünya Kupası şampiyonu olurken diğer sporcular ise kendi alanlarında 4 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu büyük başarıya imza atan kıymetli sporcularımızı ve onları yetiştiren fedakar antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarı, sadece birer madalya kazanımı değil; Elazığ'ın sporla büyüyen, azimle çalışan ve uluslararası alanda kendini gösteren gençliğinin bir göstergesidir. Gençlerimizin azmiyle gurur duyuyor, onların yolunu açmak için her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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