Elazığlı Sporcular Geleneksel Türk Okçuluğu Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Elazığlı Sporcular Geleneksel Türk Okçuluğu Finallerine Katılmaya Hak Kazandı
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda üstün performans gösteren Elazığlı 4 sporcu, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Bu başarı, geleneksel spor branşlarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nda üstün performans sergileyen 7 sporcudan 4'ü, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Elazığlı sporcular, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası yolunda önemli bir başarıya imza attı. Katıldıkları bölge müsabakalarında üstün performans sergileyen 7 sporcudan 4'ü, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Sporcular, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "4 sporcumuz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Sporcularımızın elde ettiği bu başarı, ilimizde geleneksel spor branşlarına verilen önemin ve yapılan çalışmaların somut bir göstergesidir. Antrenörümüz Erdem Özdemir başta olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimize, kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda da Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Elazığ ilimizi temsilen katıldıkları geleneksel Türk okçuluğu müsabakalarında üstün bir performans sergileyerek derece elde eden sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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