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Elazığlı sporcular dünya kick boks şampiyonasında başarı elde etti

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Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası, Macaristan'da gerçekleştirildi. Elazığlı sporcular Yusuf Eren Yıldırım ve Alpaslan Hamza Kıvık, dünya 3.'lüğü elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası gerçekleştirildi.

23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası 65 ülkeden 3 bin 12 sporcunun katılımıyla, Macaristan/Budapeşte'de yapıldı. Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında Elazığ'ı temsilen antrenörler Zülfü Topuz ve Eyüphan Yıldırım sporcular Yusuf Eren Yıldırım ve Alpaslan Hamza Kıvık katıldıkları müsabakada dünya 3.'lüğü elde etti. Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonasında Elazığ'ı temsilen Yusuf Eren Yıldırım 63.5 kilogram Full Contact branşında, Alpaslan Hamza Kıvık ise Low Kick branşında dünya 3.'sü oldu. Düzenlenen müsabaka 1 Eylül Pazar günü ödül töreniyle son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etmek üzere Macaristan'da Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonalarına katılan sporcularımız ve antrenörlerimiz önemli başarılar elde ederek bizleri çok mutlu ettiler. Sporcularımız Yusuf Eren Yıldırım, Alpaslan Hamza Kıvık'ı antrenörleri Zülfü Topuz ve Eyüphan Yıldırım'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eren Yıldırım Macaristan Türkiye Güncel Dünya Spor

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