Elazığlı Sporcu Tarık Trap, Erciyes Dağı Zirvesine Tırmandı

Elazığlı Sporcu Tarık Trap, Erciyes Dağı Zirvesine Tırmandı
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Elazığlı sporcu Tarık Trap, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı zirvesine 8 saatlik bir tırmanışla ulaştı. Etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi ve Tarık, Elazığ'ın dağcılık alanındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Elazığlı sporcu Tarık Trap, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Kayseri İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Zirve Yürüyüşü, Erciyes Dağı'nda başarıyla gerçekleştirildi. 25 sporcunun katıldığı zorlu tırmanışta Elazığ'ı temsilen Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tarık Trap yer aldı. Elazığlı sporcu Tarık Trap, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı zirvesine 8 saatlik bir tırmanış sonucunda ulaştı. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak Elazığ'ın dağcılık alanındaki yükselen profilini bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli mücadelenin simgesi olan 19 Mayıs'ta, bayrağımızı zirvede dalgalandıran sporcumuz Tarık Trap'ı tebrik ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın bu tür ulusal organizasyonlarda yer almasını desteklemeye ve dağcılık başta olmak üzere tüm branşlarda altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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