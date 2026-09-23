Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, çeyrek finalde Çek rakibi Barbora Maxova'yı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. 60 kilo milli sporcu bu sonuçla madalyayı da garantiledi.
Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Çek rakibi Barbora Maxova'yı sayıyla 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı Gizem Özer, 3'de 3 yaptı. İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan'ı hükmen, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska 5-0 yenen Gizem, çeyrek finalde Çek Barbora Maxova ile karşılaştı. 3 raunt üzerinden oynanan maçta rakibine şans vermeyen 60 kilo milli sporcu, ringten 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Gizem bu sonuçla madalyayı garantiledi.