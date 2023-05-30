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Elazığlı güreşçilerden iki madalya

Elazığlı güreşçilerden iki madalya

Spor Haberleri

Elazığlı sporcular, A Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasından iki madalya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de düzenlenen şampiyonada 45 kilogramda Göktuğ Tek Türkiye Şampiyonu, 48 kilogramda Yusuf Toprak Türkiye 3.'sü oldu.

Elazığlı sporcular, A Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasından iki madalya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de düzenlenen A Grekoromen Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı temsil eden sporcular bir kez daha kenti gururlandırdı. Şampiyonaya katılan sporcular antrenörleri Atilla Mahmat ve İbrahim Bozkurt ile beraber sıkı bir çalışmanın ardından A Grekoromen Türkiye Şampiyonasına katılarak Elazığ'ı temsil etti. Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 45 kilogramda Göktuğ Tek Türkiye Şampiyonu, 48 kilogramda Yusuf Toprak Türkiye 3.'sü oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yusuf Toprak Balıkesir Türkiye Spor Haberler

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