Elazığlı Bocce Sporcusu Muhammed Yıldız Milli Takıma Seçildi

Elazığlı bocce sporcusu Muhammed Yıldız, bocce milli takımına girmeye hak kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Üçlü Takımlar (Petank) Şampiyonası ve Avrupa Ümit Takımlar Petank Şampiyonası Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirildi. Elazığ'ı temsil etmek üzere şampiyonaya katılan Elazığlı sporcu Muhammed Yıldız, hem Avrupa Üçlü Takımlar (Petank) Şampiyonası'nda hem de Avrupa Ümit Takımlar Petank Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu. Muhammed elde ettiği bu başarı ile milli takıma girmeyi başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Üçlü Takımlar (Petank) Şampiyonası ve Avrupa Ümit Takımlar Petank Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmek üzere Ankara Kahramankazan'a giden sporcumuz Muhammed Yıldız Türkiye birincisi olarak milli Takıma seçildi. Sporcumuzu ve antrenörünü başarısından dolayı tebrik ederiz" denildi. - ELAZIĞ