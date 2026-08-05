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Elazığlı badmintonculardan büyük başarı: Türkiye finallerindeler

Elazığlı badmintonculardan büyük başarı: Türkiye finallerindeler
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 2. Etap Yarı Final müsabakalarında Elazığ takımı, Kızlar A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Sporcular, Mersin'de düzenlenecek finallerde Elazığ'ı temsil edecek.

Elazığlı badmintoncular, sergilediği başarılı performansla Kızlar A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 2. Etap 2. Grup Yarı Final Müsabakaları, 01-03 Ağustos 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Elazığ'ı temsil eden badminton takımı, sergilediği başarılı performansla Kızlar A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Müsabakalar boyunca azim, mücadele ve takım ruhunu sahaya yansıtan sporcular, elde ettikleri bu önemli dereceyle Elazığ'ı başarıyla temsil etti. Takım, önümüzdeki günlerde Mersin'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde Elazığ'ı temsil ederek şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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