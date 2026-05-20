Elazığ U13 Ligi'nden Yolspor şampiyon oldu
2025-2026 futbol sezonu U13 Ligi'nde Elazığ Yolspor Kulübü, 4 takımlı ligde oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon oldu. Kupa, takım kaptanına Federasyon Temsilcisi Öner Tüten tarafından takdim edildi.
2025-2026 futbol sezonu U13 Ligi'nde Yolspor Kulübü namağlup olarak şampiyon oldu.
2025-2026 futbol sezonu U13 ligi 4 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 10 hafta oynanan müsabakalar sonucunda Elazığ Yolspor Kulübü namağlup olarak şampiyon oldu. Fedesyon Temsilcisi Öner Tüten, kupayı takım kaptanına takdim ederek tebriklerini iletti.
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür de yayımladığı mesajla; U13 Ligi'nde şampiyon olan Elazığ Yolspor takımının sporcularını, antrenörünü ve yöneticilerini tebrik etti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı